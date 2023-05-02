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Зинуликин Николай Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зинуликин
Имя
Николай
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
09 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3597. ЗИНУЛИКИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, 25 л., Тульск. г., б. Епифанск. у., Молоденск. в., д. Алмазово. Тульск. Губсуд. Ст. ст. 3 ч. 16, 92, 220, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 9/І—24. 

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