Пентельская Марианна Францева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пентельская
- Имя
- Марианна
- Отчество
- Францева
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86005. пЕНТЕЛЬСКАЯ, МАРІАННА францева, 33 л. К. Цѣханов. у., гм. Региминъ, д. Таргане; — Плоцк. О. С., 27 Апр. 911, 152, 13, 1647 и 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг. М. С. г. Млавы отъ 30 Дек. 910 г. (177 М., тюр. 3 м.), съ лиш. ос. цр. тюр. 1 г. Исп. 4 Іюня, счит. ср. съ 27 Апр. 911. | 909 137359 172 М. (участ.). | 909 43107 169 М. | 902 56893 169 М.
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