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Круглов Василий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Круглов
Имя
Василий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7096. КРУГЛОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 31 г., Мамадышск. у., Асан-Ильинск. в., с. Кукмары. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. ст. 91 ч. 2, 195, лиш. св. 2 г. Исп. 15 сент. 923.

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