Зорин Федор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зорин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15292. ЗОРИН, ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 20 л. Гр. Благодарненск. у., Высоцк. в. и с.; — Н. С. 3 р. г. Ставрополя. Должн. прест., лиш. св. 8 м. Исп. 13 окт. 920.
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