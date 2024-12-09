Аббакумов Константин Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аббакумов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 3
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100301. АББАКУМОВЪ, КОНСТАНТИНЪ Григорьевъ, 33 л. К. Тверск. у., Городенск. в., с. Эммауса, рд. въ г. СПБ.; — Тверск. О. С., 21 Іюня 911, 3 ч. 1643 У., арест. отд. 3 г. Исп. 11 Іюля 911. | 909 86808 169 М. | 97 7819 1655 У. | 906 53398 170 М. | 95 68069 170 М. | 905 78729 169 М. | 95 61300 49 М. | 904 64346 49 М. | 95 8013 169 М. | 901 64054 172 М.
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