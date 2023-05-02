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Кучерова Екатерина Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кучерова
Имя
Екатерина
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
01 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7774. КУЧЕРОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА, 24 л., Ставропольск. окр. Благовещенск. р., Виниделенск. в. и с. Н. С. 5 р. Благодарненск. р. Ст. 140б, лиш. в. 1 м. и пор. пр. 1 г. Исп. 1 февр. 923.

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