Кучерова Екатерина Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кучерова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- 01 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7774. КУЧЕРОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА, 24 л., Ставропольск. окр. Благовещенск. р., Виниделенск. в. и с. Н. С. 5 р. Благодарненск. р. Ст. 140б, лиш. в. 1 м. и пор. пр. 1 г. Исп. 1 февр. 923.
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