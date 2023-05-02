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Папушин Владимир Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Папушин
Имя
Владимир
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7454. ПАПУШИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 23 л., Таганрогск. у . Яновск. в., м. Егоровка. В. Т. 6 стр. корп Ст. ст 202 ч. 1, 207 ч. 1, 208 ч. 1, лиш св 1 г. Исп. 27 дек. 923.

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