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Коптяков Егор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коптяков
Имя
Егор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
5170. КОПТЯКОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ, 35 л., Шадринск. окр., Каргопольск. р., д. Соколовой. Н. С. 17 р. Шадринск. окр. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 7/Х—24. 

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