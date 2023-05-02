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Шаховский Антон Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шаховский
Имя
Антон
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
01 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
20647. ШАХОВСКИЙ, АНТОН ЯКОВЛЕВИЧ, 24 л. Гр. Мало-Вишерск. у., Карпиногорск. в., д. Дворищ; — Н. С. 2 уч. Мало-Вишерск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 1 июня 920.

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