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Аракелов Газар Абкаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аракелов
Имя
Газар
Отчество
Абкаров
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
44929. АРАКЕЛОВЪ, ГАЗАРЪ АБКАРОВЪ. Мщ. г. Елисаветполя, 50 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135, 263 и 1 ч. 266 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 31 Мая 905.

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