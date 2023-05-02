Плокшт Альберт Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлокшт Альберт Иванович

Плокшт Альберт Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плокшт
Имя
Альберт
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
23 апрель 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
6568. ПЛОКШТ, АЛЬБЕРТ ИВАНОВИЧ, 37 л. Гр. Двинск. у., Малиновск. в., д. Мельдерешки;— Р. В. Т. Самаро-Злат. ж. д. Контр—Револ., лиш. св. 3 г. Исп. 23 апр. 921.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close