Плокшт Альберт Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плокшт
- Имя
- Альберт
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 23 апрель 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6568. ПЛОКШТ, АЛЬБЕРТ ИВАНОВИЧ, 37 л. Гр. Двинск. у., Малиновск. в., д. Мельдерешки;— Р. В. Т. Самаро-Злат. ж. д. Контр—Револ., лиш. св. 3 г. Исп. 23 апр. 921.
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