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Ван-Си-Чен

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ван-Си-Чен
Дата исполнения приговора
10 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
22275. ВАН-СИ-ЧЕН, 20 л. Гр. г. Петрограда; — Н. С. 1 Городск. р. 4 отд. г. Петрограда. Присвоение, лиш. св. ½ г. Исп. 10 янв. 920.

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