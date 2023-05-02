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Дымников Василий Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дымников
Имя
Василий
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 82
Источник
Скан
Оригинальная запись
2816. ДЫМНИКОВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 29 л., Бежицк. у., Дятьковск. в. Брянск. Губсуд. Ст. 180а, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 10/ХІ—24. 

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