Самбарский Константин Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самбарский
- Имя
- Константин
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 446
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 92798. САМБАРСКІЙ, КОНСТАНТИНЪ (Титъ) Станиславовъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Бара, Могилев. у., 45 л.; — М. С. 5 уч. Могилевск. у., Подольск. г., 50 М., тюр. 2 м. Пол. 10 Іюня 908. | 907 68517 173 М. | 900 74633 169 М. | 906 14240 177 М. | 900 48664 169 М. | 903 90646 1655 У. | 91 72557 170¹ М. | 902 7374 177 М. | 91 84470 169 М.
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