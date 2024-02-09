Веремьев Мирон Карпов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Веремьев
- Имя
- Мирон
- Отчество
- Карпов
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101353. ВЕРЕМЬЕВЪ, МИРОНЪ КАРповъ, 27 л. К. Климович. у., Шумячск. в., д. Хутора; — М. С. 4уч. Климович. у., 7 Іюня 911, 16 и 169 М., по сов. съ при. сего З. Н. отъ саго же числа (169 М., тюр. 4 м.), тюр. 6 м. Исп. 27 Іюня 911. | 909 88560 170 М. | 903 94494 170 М. | 905 86259 170 М.
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