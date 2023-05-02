Сердюков Игнатий Романович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сердюков
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Романович
- Дата исполнения приговора
- 09 май 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3702. СЕРДЮКОВ, ИГНАТИЙ РОМАНОВИЧ, 25 л. Гр. Валуйск. у., Николаевск. в.;—Н. С. 3 р. Валуйск. у. Кража, лиш. ст. 1 ½ г. Исп. 9 мая 922.
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