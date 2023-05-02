Слижевский Викентий Казимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлижевский Викентий Казимирович

Слижевский Викентий Казимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Слижевский
Имя
Викентий
Отчество
Казимирович
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
7770. СЛИЖЕВСКИЙ, ВИКЕНТИЙ КАЗИМИРОВИЧ, 27 л. Гр. бывш. Виленск. г., Свенцянск. у., Свирск. в.; — Н. С. Сокольническ. р. 3 Уголовн. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 12 сент. 921.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close