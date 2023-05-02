Демьянчук Петр Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демьянчук
- Имя
- Петр
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64446. демьянчукъ, петръ степановъ (онъ же Демянюкъ). К. Константинов. у., гм. Павловъ, д. Кленовница-Большая, 35 л.; — Сѣдлецк. О. С., 134, 135, 1 ч. 1655 и 1659¹ У., арест. отд. 1½ г. Исп. 24 Мая 907. | 902 21630 170¹ М. | 99 80919 172 М.
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