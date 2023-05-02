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Вишневский Михаил Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вишневский
Имя
Михаил
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
22 февраль 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
2028. Вишневский Михаил Иванов., 24 л., г. Москвы. В. Т. 10 стр. корп. Ст. ст. 162 п. "г", 1 ч. 167, 193⁶ п. "б", л. с. 2 г. 22 февр. 927.

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