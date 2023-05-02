Гороховский Илья Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГороховский Илья Николаевич

Гороховский Илья Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гороховский
Имя
Илья
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
1736. Гороховский Илья Николаевич, 28 л., Сев.-Двинск. г., Велико-Устюжск. у., Грибешинск. в., д. Филатове. Сев.-Двинск. Г. С. Ст. 2 ч. 157, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 15/ІХ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close