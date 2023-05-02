Пляцкий Семен Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пляцкий
- Имя
- Семен
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 26 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8454. ПЛЯЦКИЙ, СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ, 38 л. Гр. г. Поневожа; — Р. Т. Балтийско-Мариинск. обл. водотрана. Спекуляц. и дача взятки, лиш. св. 6 л., по амн. нак. сокр. до 2 л. Исп. 26 дек. 920.
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