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Лебедев Владимир Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лебедев
Имя
Владимир
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
29 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
7952. ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 20 л., Петровск у., Грязнушинск. в., д. Богатырева. Саратовск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 4 г. Исп. 29 авг. 923.

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