Мосалева Пелагея Дмитриева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мосалева
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Дмитриева
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 270
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136394. МОСАЛЕВА, ПЕЛАГЕЯ ДМИТРІЕВА. К. Шуйск. у., Тейковск. в., д. Большого Клечкова, 41 г., рд. т. же у. Пелгусовск. в., въ д. Фединой; — У. Чл. О. С. по Шуйск. у. 3 Іюля 908, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 11 Сент. 909.
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