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Новиков Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новиков
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
8474. Новиков Иван Иванов., 30 л., Сергиевск. у., Путиловск. в., д. Никулино. Н. С. 1 уч. Сергиевск. у. Ст. 1 ч. 116, л. с. 1 г. 12 сент. 927.

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