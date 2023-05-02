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Гончаров Михаил Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гончаров
Имя
Михаил
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
09 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
22326. гончаровъ, Михаилъ Даниловъ. Каз. Гродековск. окр., п. Сергіевскаго, Уссурійск. каз. войска, 38 л., рд. въ д. Щербинѣ, Пулытск. в., Житомір. у.; — Владивостокск. О. С., 1064, 1065 и 1070 Там. У., тюр. 3 м. Исп. 9 Дек. 908.

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