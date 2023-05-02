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Ширяев Федор Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ширяев
Имя
Федор
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
29 январь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 350
Источник
Скан
Оригинальная запись
14995. Ширяев Федор Иванов., 29 л., Лукояновск. у., с. Рождественского. Сибирск. Кр. С. Ст. ст. 111, 1 ч. 116, 1 ч. 120, л. с. 2 г., п. п. 3 г. 29 янв. 927.

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