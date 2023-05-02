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Добрых Степан Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Добрых
Имя
Степан
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
23 март 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
132140. ДОБРЫХЪ, СТЕПАНЪ ИВАНОВЪ. К. Малмыжск. у., Вихаревск. в., д. Краснаго-Яра, 27 л.; — З. Н. 10 уч. Малмыжск. у., 177 М., по сов. съ приг. З. Н. 8 уч. Малмыжск. у. отъ 27 Февр. 909 г. (169 М. — тюр. 3 м.), тюр. 4 м. Исп. 23 Марта 909.

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