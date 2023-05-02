Добрых Степан Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Добрых
- Имя
- Степан
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132140. ДОБРЫХЪ, СТЕПАНЪ ИВАНОВЪ. К. Малмыжск. у., Вихаревск. в., д. Краснаго-Яра, 27 л.; — З. Н. 10 уч. Малмыжск. у., 177 М., по сов. съ приг. З. Н. 8 уч. Малмыжск. у. отъ 27 Февр. 909 г. (169 М. — тюр. 3 м.), тюр. 4 м. Исп. 23 Марта 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.