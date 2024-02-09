Фомин Николай Фомин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Фомин
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 698
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29588. ѲОМИНЪ (онъ же Черняевъ), Ни колай Ѳоминъ. Кр. Демян. у., Луженск. в., д. Плешевицъ (портн.), 33 л.; приг. Демян. Съѣзд. М. С., за покуш. на кражу, по 170 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ. Исп. 31 Окт. 1887 г.
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