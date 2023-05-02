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Чагин Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чагин
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
13 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 358
Источник
Скан
Оригинальная запись
13219. Чагин Александр Иванович, 26 л., Старицк. у., Тредубск. в., д. Полменицы. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 16, 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 13 янв. 926.

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