Андреев Иван Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 382. Андреев (он же Юдин) Иван Андреев., 22 л., Псковск. г., Новоржевск. у. и в., д. Попеловки. Н. С. 2 уч. Новоржевск. у. Ст. 1 ч. 91 (ст. р.), л. с. 2 г., п. п. 3 г. 10 янв. 927.
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