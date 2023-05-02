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Сизова-Краснобаева Валентина Спиридоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сизова-Краснобаева
Имя
Валентина
Отчество
Спиридоновна
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 298
Источник
Скан
Оригинальная запись
11426. Сизова-Краснобаева Валентина Спиридоновна, 22 л., г. Кургана. Семипалатинск. Г. С. Ст. ст. 16, 1 ч. 184, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 15/ХІІ—26.

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