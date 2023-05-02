Вавин Николай Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вавин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1343. ВАВИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 16 л., Клинск. у., д. Русина. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 184 ч. 2, 180 п. п. «б», «ж», лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 сент. 923.
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