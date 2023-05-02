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Вавин Николай Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вавин
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
1343. ВАВИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 16 л., Клинск. у., д. Русина. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 184 ч. 2, 180 п. п. «б», «ж», лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 сент. 923.

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