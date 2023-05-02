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Дымзен Рейнгольд Мартынович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дымзен
Имя
Рейнгольд
Отчество
Мартынович
Дата исполнения приговора
29 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
23509. ДЫМЗЕН, РЕЙНГОЛЬД МАРТЫНОВИЧ, 37 л. Гр. Тюкалинск. у., Крупянск. в., д. Балтийской; — Н. С. 2 уч. Тюкалинск. у. Винокур., лиш. св. 5 л. Исп. 29 авг. 920.

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