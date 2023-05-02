Оленцкий Бронислав Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Оленцкий
- Имя
- Бронислав
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 75172. ОЛЕНЦКІЙ, БРОНИСЛАВЪ АНтоновъ. К. Маковск. у., гм. Карнево, д. Романово, 14 л., рд. т. же у. я гм., въ д. Хелхи-Кмѣце; — Гм. С. 2 окр. Маковск. у., 172 М. (покуш.), подъ отвѣтств. надз. отца, Исп. 16 Авг. 907.
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