Кобызев Андрей Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кобызев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39662. КОБЫЗЕВЪ, АНДРЕЙ НИКОЛАевъ. Лиш. ос. пр., 26 л., рд. въ г. Конно, прип. въ г. Вилкомірѣ, — Ковен. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 29 Нояб. 908. | 904 23216 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 74708. |902 97400 1655 У. | 99 3263 169 М. | 900 79670 169 М. | 97 23208 170 М.
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