Дашков Прокофий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дашков
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102221. ДАШКОВЪ, ПРОКОФІЙ ПЕТровъ, 22 л. К. Фатежск. у., Хмѣлевск. в., д. Теплаго-Колодезя, рд. въ г. Ростовѣ (н/Д.); — Тульск. О. С., 11 Февр. 911, 152, 977, 1 и 3 ч. 1655 и 5 п. 1659 У., арест. отд. 2 г. Исп. 15 Іюля 911. | 908 83622 169 М. | 907 39826 169 М.
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