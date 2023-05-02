Бакуридзе Георгий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакуридзе
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20014. БАКУРИДЗЕ, ГЕОРГІЙ (ГИГОЛА и ЕГОРЪ) ИВАНОВЪ (онъ же БАКРАДЗЕ). Лиш. ос. пр. изъ к. Горійск. у., с. Дзвелети, 50 л.;—Тифлисск. О. С., 134, 135, 1 ч. 1666 и 1681 У., тюр. 8 м. Исп. 17 Дек. 908. 905 45070 169 М. | 93 17874 170 М. | 902 39909 1647 У. | 88 67607 1655 У. | 900 30566 172 М. | 88 598 169 М. 96 80340 1655 У. | 87 17380 169 М. | 93 93995 1655 У. | 85 72483 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.