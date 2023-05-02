Сорокина Лариса Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сорокина
- Имя
- Лариса
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 306
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10179. СОРОКИНА, ЛАРИСА ФЕДОРОВНА, 31 г. Гр. Вологодск. у., Оларевск. в., д. Лентьева; — Н. С. 3 уч. г. Вологды. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 2½ м. пр. з., по амн. от нак. освоб.
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