Индулин Готард Готардов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Индулин
- Имя
- Готард
- Отчество
- Готардов
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102297. ИНДУЛИНЪ, ГОТАРДЪ ГОТАРДОВЪ. Сс.-посел. Канск. у.. Конторск. в., д. Енисейки, 33 л., рд. Рижск. у., въ Бирильск, в,; — Иркутск. О. С., 134, 135 и 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 13 Іюня 909 906 62390 1647 У. | 95 92267 1642 У. 901 41340 1651 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.