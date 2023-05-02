Чеховская Магдалина Алексеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чеховская
- Имя
- Магдалина
- Отчество
- Алексеева
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 643
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28569. ЧЕХОВСКАЯ (по 1 мужу Банашкевичъ), Магдалина Алексѣева. Кр., 44 л.; род Петроков. у., гм. Грабиця, въ д. Стоки, жила того же у. и гм., въ д. Коціолки; приг. М. С. 1 уч. г. Петрокова (во 2 р.), по 169, 170 и 171 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 8 Янв. 1887 г.
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