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Чеховская Магдалина Алексеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чеховская
Имя
Магдалина
Отчество
Алексеева
Дата исполнения приговора
08 январь 1887
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 643
Источник
Скан
Оригинальная запись
28569. ЧЕХОВСКАЯ (по 1 мужу Банашкевичъ), Магдалина Алексѣева. Кр., 44 л.; род Петроков. у., гм. Грабиця, въ д. Стоки, жила того же у. и гм., въ д. Коціолки; приг. М. С. 1 уч. г. Петрокова (во 2 р.), по 169, 170 и 171 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 8 Янв. 1887 г.

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