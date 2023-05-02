Малафеев Андрей Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малафеев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26238. МАЛАФЕЕВ, АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ. Гр. Владимирск. у., Лаптевск. в. и с.; — П. С. Карбата г. Владимира. Дискредит. Сов. власти, лиш. св. 4 г. Исп. 11 апр. 920.
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