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Корнилов Иван Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корнилов
Имя
Иван
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
29 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
6123. КОРНИЛОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 23 л., г. Старой Руссы. Новгородск. Губсуд. Ст. 1 ч. 91, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 1 г. Приг. вступил в за­кон. силу 29 мая 924.

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