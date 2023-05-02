Кирий Николай Моисеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирий
- Имя
- Николай
- Отчество
- Моисеевич
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5882. КИРИЙ НИКОЛАЙ МОИСЕЕВИЧ, 53 л., Борзенск. у., Иван-Городск. в., с. Крупицкого, Н. С. 7 уч. г. Ростова-на-Дону, Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 2 г., Исп. 19 июля 923.
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