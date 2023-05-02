Баженов Дмитрий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баженов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 05 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129754. Баженовъ, Дмитрій ивановъ. К. Екатеринбургск. у., в. и зав. Уткинскаго, 17 л.; — З. Н. 9 уч. Екатеринбургск. у., 174 и 176 М., тюр. 15 дн. Исп. 5 Сент. 909.
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