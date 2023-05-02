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Степанов Николай Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Степанов
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
29196. СТЕПАНОВ, НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 21 г. Гр. Дриссенск. у., Кляститск. в., д. Шалагонок; — Н. С. 1 р. 2 отд. г. Петрограда Кража, пр. р. 6 м., с зач. 2 м. и 14 д. пр. з. условно.

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