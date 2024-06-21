Феттяхетдинов Иосиф
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Феттяхетдинов
- Имя
- Иосиф
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140516. ФЕТТЯХЕТДИНОВЪ, ІОСИФЪ (Юстинъ) (Феттяхетдиновъ). К. Сергачск. у., Грибановск. в., д. Пицы, 22 л.; — СПБ. О. С 22 Сент. 909, 169 и 172 М., тюр. 2 м. Исп. 5 Нояб. 909. | 904 9759 170¹ М.
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