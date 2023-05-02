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Плотников Семен Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плотников
Имя
Семен
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
23 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
7776. ПЛОТНИКОВ СЕМЕН НИКОЛАЕВИЧ, 33 л, Шадринск. у., Катайск. в , с. Троицкого. Н. С. 3 уч. Камышловск. у. Ст. 105, лиш. св. 1 г. Исп. 23 авг. 923.

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