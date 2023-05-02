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Лащенков Сергей Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лащенков
Имя
Сергей
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
27 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7941. ЛАЩЕНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 18 л., Усть-Медведицк. окр., хутора Перелазовского. б. Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 91 ч. 1, 114 ч. 2, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 июня 923.

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