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Черняков Савва Герасимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черняков
Имя
Савва
Отчество
Герасимов
Дата исполнения приговора
30 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 273
Источник
Скан
Оригинальная запись
36686. ЧЕРНЯКОВЪ, САВВА (САВЕЛІЙ) Герасимовъ. К. Чаусск. у. и в., д. Новоселокъ, 20 л.; — Могилев. О. С., 4 п. 134, 135, 139, 140, 152, 3 ч. 309; 1606 и 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 10274, каторж. раб. 2 г. и 8 м. Исп. 30 Марта 905.

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