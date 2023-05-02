Кирильчук Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирильчук Михаил Васильевич

Кирильчук Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кирильчук
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
22 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
4271. КИРИЛЬЧУК МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Волынск. г. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 95, лиш. св 1 г. 6 м. 13 д. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 22/ІІІ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close